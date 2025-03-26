Жителям Петербурга рассказали о погоде на конец марта и начало апреля

В Санкт-Петербурге до конца недели ожидается теплая погода, температура воздуха будет доходить до +15°C. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

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По его словам, в четверг, 27 марта, в городе появится солнце, в центре города температура поднимется до +8°C. При этом к выходным, 29 и 30 марта, воздух прогреется до +10-15°C, добавил синоптик. В субботу и воскресенье ожидается антициклон.

«Однако на следующей неделе, в начале апреля, в город придет похолодание. Сколько оно продлится, пока неизвестно», — добавили в сообщении.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого говорил, что в последние дни в Москве стоит пасмурная погода и туман, однако скоро в столицу вернутся теплые и солнечные дни. По его словам, уже 27 марта температура воздуха в московском регионе повысится до +10°C. 29-30 марта температура уже повысится до +11...+14°C. По его прогнозам, в первые пять дней апреля теплая погода сохранится — температура воздуха будет выше климатической нормы.