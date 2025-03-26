Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО из-за убийств ВСУ российских военкоров

Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО с просьбой вмешаться в защиту российских военкоров, убитых Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников.

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В обращении к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле ассоциация просит содействовать в защите прав российских журналистов и осудить убийства, преследования и призывы к физическому уничтожению представителей СМИ.

В Ассоциации считают недопустимым игнорирование фактов насилия против журналистов со стороны ВСУ, напомнив о недавних убийствах нескольких репортеров, в том числе военкора «Известий» Александра Федорчака.

Организация подчеркнула важность принятия мер на международной арене для обеспечения безопасности работников СМИ, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

В понедельник, 24 марта, при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».