Стаса Михайлов объявил дату концерта в день рождения

Праздновать день рождения в Москве, в Live Arena, становится для Стаса Михайлова хорошей традицией. Уже второй год подряд народный артист Российской Федерации даст большой сольный концерт в свой день рождения в лучшем концертом зале столицы. В прошлом году Стас Михайлов подарил зрителям грандиозное юбилейное шоу, в этом году высоко поднятую планку опускать артист не собирается. Зрителей снова ждут любимые хиты, а также новые популярные песни. Так песня «Она» вот уже много недель не сходит с вершин чартов, зрители смогут услышать её вживую в Москве. Ещё гостей вечера ждут концертные премьеры и неожиданные дуэты, ведь хороший день рождения не может обойтись без ярких гостей и сюрпризов.

© Пресс-служба

Песни Стаса Михайлова звучат в популярных фильмах и сериалах, артист не прекращает творить и дарить своим слушателям новые народные хиты. Свой день рождения народный артист встречает в кругу самых близких людей - среди своих любимых поклонников в самом современном и комфортабельном концертном зале столицы. Программа большого праздничного концерта включит в себя почти три десятка лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений. Это будет грандиозное событие, которое нельзя пропустить.

© Пресс-служба

Теплая атмосфера любви и искренности непременно тронет сердца каждого зрителя в зале.

«Приходите на концерт, мы с вами вместе споём. Для меня разделить праздник дня рождения с моими зрителями – настоящее счастье! Буду рад всех видеть, спеть любимые песни и подарить всем и каждому вечер, который навсегда останется в памяти и в сердце!» – Стас Михайлов.

© Пресс-служба

В 2025 году Стас Михайлов проедет с юбилейным туром всю нашу необъятную Родину. Шоу пройдёт и в вашем городе, следите за анонсами.

Больше информации можно найти на официальном сайте.