Как изменился Путин за 25 лет у власти: фото тогда и сейчас
Ровно 25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимира Путина впервые избрали президентом России. C 31 декабря 1999-го он занимал должность и. о. главы государства после отставки Бориса Ельцина.
Впоследствии Путин неоднократно переизбирался — сейчас идет пятый срок его президентских полномочий. С 2008 по 2012 год он возглавлял российское правительство.
За годы правления Путина в России произошло множество исторических событий — завершение второй Чеченской войны, проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу, воссоединение Крыма с РФ, спецоперация на Украине.
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