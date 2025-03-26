Как изменился Путин за 25 лет у власти: фото тогда и сейчас

News.ru
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И. о. президента РФ Владимир Путин (в центре) с российскими военными в Чечне в декабре 1999 года
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И. о. президента РФ Владимир Путин (в центре) с российскими военными в Чечне в декабре 1999 года 
© А. Кондратьев/РИА Новости
Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год
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Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год 
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ИТАР-ТАСС
Встреча Владимира Путина (слева) с родственниками погибших моряков подлодки «Курск». В центре — Ирина Лячина, жена командира субмарины Геннадия Лячина, 22 августа 2000-го
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Встреча Владимира Путина (слева) с родственниками погибших моряков подлодки «Курск». В центре — Ирина Лячина, жена командира субмарины Геннадия Лячина, 22 августа 2000-го 
© Величкин Сергей; Родионов Владимир/ТАСС
7 января 2001 года. Владимир Путин и Герхард Шредер с супругами посетили музей-заповедник «Коломенское», где осмотрели памятники русского деревянного зодчества и совершили прогулку на санях, запряженных тройкой лошадей
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7 января 2001 года. Владимир Путин и Герхард Шредер с супругами посетили музей-заповедник «Коломенское», где осмотрели памятники русского деревянного зодчества и совершили прогулку на санях, запряженных тройкой лошадей 
© Сергей Величкин/РИА Новости

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8 февраля 2002 года в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с председателем крупнейшей оппозиционной партии ФРГ —Христианско-демократического союза — Ангелой Меркель
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8 февраля 2002 года в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с председателем крупнейшей оппозиционной партии ФРГ —Христианско-демократического союза — Ангелой Меркель 
© Сергей Величкин/РИА Новости
Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в США (24–28 сентября 2003 года)
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Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в США (24–28 сентября 2003 года) 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Путин (в центре), чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине Виктор Черномырдин (слева), украинский президент Леонид Кучма во время встречи в 2004 году
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Владимир Путин (в центре), чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине Виктор Черномырдин (слева), украинский президент Леонид Кучма во время встречи в 2004 году 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Первый визит президента Российской Федерации Владимира Путина в ЮАР, 5 сентября 2006 года
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Первый визит президента Российской Федерации Владимира Путина в ЮАР, 5 сентября 2006 года 
© ZOOM/ Barcroft Media/Global Look Press
Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции, 10 февраля 2007 года
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Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции, 10 февраля 2007 года 
© Дмитрий Астахов/ТАСС

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16 сентября 2008 года. Председатель правительства России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время встречи в Доме приемов
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16 сентября 2008 года. Председатель правительства России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время встречи в Доме приемов 
© Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 17 августа 2011 года в Жуковском
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Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 17 августа 2011 года в Жуковском 
© Shutterstock/FOTODOM
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России, 7 мая 2012 года
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Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России, 7 мая 2012 года 
© kremlin.ru
Владимир Путин выступает в олимпийском ледовом дворце «Большой» в Сочи на торжественной церемонии, посвященной «Году до Олимпийских игр — 2014»
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Владимир Путин выступает в олимпийском ледовом дворце «Большой» в Сочи на торжественной церемонии, посвященной «Году до Олимпийских игр — 2014» 
© Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом, 7 июля 2017 года
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Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом, 7 июля 2017 года 
© kremlin.ru

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8 октября 2015 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учениками образовательного центра «Сириус» в Сочи
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8 октября 2015 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учениками образовательного центра «Сириус» в Сочи 
© Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин посетил парк «Патриот» в Подмосковье, 19 сентября 2018-го
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Президент РФ Владимир Путин посетил парк «Патриот» в Подмосковье, 19 сентября 2018-го 
© Алексей Никольский/ТАСС
Владимир Путин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра выставки на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском
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Владимир Путин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра выставки на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском 
© Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 30 сентября 2022 года
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Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 30 сентября 2022 года 
© kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе
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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе 
© Наталья Шатохина/NEWS.ru

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12 марта 2025 года. Президент РФ Владимир Путин во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск
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12 марта 2025 года. Президент РФ Владимир Путин во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск 
© РИА Новости

Ровно 25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимира Путина впервые избрали президентом России. C 31 декабря 1999-го он занимал должность и. о. главы государства после отставки Бориса Ельцина.

Впоследствии Путин неоднократно переизбирался — сейчас идет пятый срок его президентских полномочий. С 2008 по 2012 год он возглавлял российское правительство.

За годы правления Путина в России произошло множество исторических событий — завершение второй Чеченской войны, проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу, воссоединение Крыма с РФ, спецоперация на Украине.

Как изменился Путин за 25 лет — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.