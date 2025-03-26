Симоньян отреагировала на гибель журналистки Первого канала

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования близким военкора Анны Прокофьевой, пожелав им утешения.

Сегодня Первый канал сообщил о гибели своего военкора Анны Прокофьевой в районе российско-украинской границы в Белгородской области. Видеооператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Автомобиль со съемочной группой подорвался на мине.

Маргарита Симоньян напомнила, что ранее Анна Прокофьева сотрудничала с медиагруппой «Россия сегодня».

«Ей было 35. Пишут, подорвалась на мине. Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда», - написала она.

Напомним, что 24 марта стало известно, что в результате обстрела ракетами HIMARS погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператора телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. В этот же день появилось сообщение о том, что в Суджанском районе Курской области получил осколочные ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.