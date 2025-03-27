Следователь по делу Ефремова рассказал о поведении актера после ДТП

Экс-следователь Алексей Мишуров, занимавшийся делом о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о поведении артиста после задержания. Его цитирует Aif.ru.

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Мишуров, теперь ушедший на пенсию, познакомился с Ефремовым 11 июня в 15:00, когда артиста вызвали на допрос. Актер, по его словам, попросил о переносе, не оказывая противодействия расследованию, и пытался сотрудничать со следствием.

«В целом Михаил Олегович произвел на меня положительное впечатление, как человек. Об этом я говорил ранее. Он абсолютно нормальный человек, который оказался в такой сложной для него ситуации», — сказал следователь.

Мишуров отметил, что в ситуации с ДТП может оказаться любой человек, у которого есть водительское удостоверение и автомобиль.

«Конечно, на всю страну было показано его состояние. И, естественно, в таком состоянии в нашей стране запрещено управлять транспортом. За все произошедшее Михаил Олегович уже понес наказание. Осуждать его состояние и говорить, что так нельзя было делать — это прописные истины, установленные законом», — сказал экс-следователь.

Ефремов отбывал наказание за ДТП, которое произошло по его вине в Москве 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречку и врезался в автофургон Lada Granta, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров, работавший курьером. Мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, однако врачи не смогли спасти его.

Ефремов не пострадал, в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя и следы запрещенных веществ. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы, в октябре Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 года. 24 марта 2025 года Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение.