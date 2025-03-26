«На границе со страной 404»: что известно о гибели военкора Анны Прокофьевой

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области. Об этом сообщил Первый канал.

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Сегодня блогер Владимир Романов заявил о гибели Анны Прокофьевой в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Первый канал подтвердил информацию о смерти своего военкора «при исполнении профессионального долга».

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

В пресс-службе телеканала отметили, что военкору было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения.

«Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первом канале с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО», - говорится в сообщении.

Подполковник, кандидат технических наук и метеоролог Евгений Тишковец напомнил, что 25 марта Анна Прокофьева опубликовала фотографию в военном обмундировании с подписью: «Где-то на границе со страной 404…».

«На протяжении всей специальной военной операции она работала на самых опасных участках фронта, продолжая снимать репортажи в непосредственной близости от боевых действий», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

В последние дни Прокофьева находилась в освобожденной Судже, где принимала участие в процессе эвакуации местных жителей. После чего прибыла в Белгородскую область для выполнения редакционного задания, отмечает Ura.ru.

Оператор получил серьезные ранения

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, находившийся вместе с Анной Прокофьевой, получил серьезные ранения и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое. Наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни! (…) В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», - заявил глава региона.

Он также выразил искренне соболезнования родным и близким Анны Прокофьевой.

Под Белгородом погибла журналистка Первого канала

24 марта в Следственном комитете (СК) РФ сообщили о гибели корреспондента «Известий» и сотрудников съемочной группы телеканала «Звезда» при обстреле ВСУ поселка Михайловка в ЛНР. Удар по гражданской машине с журналистами был нанесен с применением системы залпового огня HIMARS.