Хинштейн рассказал о пострадавшем в Белгородской области операторе Первого канала

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков подорвался на мине вместе с корреспонденткой Анной Прокофьевой. Он остался жив и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Первый канал» в Telegram.

Как уточняется, это случилось в Белгородской области на границе с Украиной. В результате подрыва мины Прокофьева погибла, а находившийся с ней оператор оказался ранен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Волков находится в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, конечностей и дыхательных путей. Его доставляют в Курскую областную больницу.