Частный самолет и спорткары: как живет стример Бустер

Стример Бустер приобрел частный самолет. Таким блогер отметил десятилетие одноименного канала на «Твиче». Вячеслав поделился с поклонниками целой серией снимков на личной странице в социальных сетях. Редакторы Maximonline.ru подметили, что стоимость самого небольшого частного джета для 5-10 человек начинается от 170 миллионов рублей. Самолет Бустера, вероятно, стоит дороже, так как может вместить куда больше пассажиров.

Ранее блогер уже делился с поклонниками фотографиями дорогих покупок. Так, в феврале этого года он купил себе спорткар Ferrari SF90 Stradale, стоимость которого в России стартует от 52 миллионов рублей.

Бустер не стесняется говорить о своих баснословных тратах и часто публикует снимки с роскошными автомобилями в сети.

«Раньше я качал чужие фотки с крутыми тачками и дорогими часами из интернета и ставил на аватарки, теперь я их делаю сам», — так прокомментировал блогер очередную покупку.

Кадры роскошной жизни звезды «Твич» — в галерее «Рамблера».