Собчак одной фразой отреагировала на гибель журналистки Первого канала

Журналистка Ксения Собчак назвала ужасным горем гибель корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Телеведущая принесла соболезнования ее коллегам и родным.

Какое ужасное горе. Соболезную коллегам и родным девушки, — отметила Собчак.

Прокофьева окончила РУДН по специальности «Журналистика» и свободно владела испанским языком. Она также работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первый канал она пришла в 2023 году и вела репортажи из зоны спецоперации. Скоро Анне должно было исполниться 36 лет.