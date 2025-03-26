Семья из российского региона выиграла десятки миллионов рублей в лотерею

Семья из Башкирии выиграла десятки миллионов рублей в моментальную лотерею. Об этом пишет агентство «Башинформ».

Супруги из российского региона приобрели билет в магазине, уже дома они стерли скретч-слой с игрового поля и поняли, что стали обладателями приза — 50 миллионов рублей.

На оформление выигрыша мужчина отправился в лотерейный центр в Москве. Ранее россияне уже выигрывали в подобных лотереях 15, 30 и даже 100 тысяч рублей.

«На лотерейный выигрыш семья решила исполнить главную мечту — купить просторную трехкомнатную квартиру, — говорится в сообщении. — На остаток средств жители Башкирии закроют кредит на автомобиль и направят деньги на благотворительность».

Ранее инженер из Свердловской области выиграл в лотерею свыше 10 миллионов рублей и рассказал, на что потратит вырученные средства. Россиянин сообщил, что одновременно выиграл суперприз (5 091 886 рублей) и приз (4 951 020 рублей).