Исследование Rambler&Co: Арктика в сознании россиян — далекая экзотика или стратегический приоритет?

Россияне осознают значение региона для страны, но лично для себя часто воспринимают её как другую планету

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26 и 27 марта 2025 года в Мурманске проходит Международный арктический форум, на котором обсуждаются ключевые векторы развития региона и его важность для России. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они воспринимают Арктику – только ли как стратегический актив страны или видят в ней туристический потенциал?

Согласно результатам, 42% респондентов видят в ней в первую очередь важный для страны регион, тогда как 29% ценят её уникальную природу и ресурсы. При этом 19% продолжают воспринимать Арктику как «другую планету», 6% признаются в недостатке знаний о ней, а для 4% это место действия приключенческих и фантастических сюжетов.

Самый популярный образ Арктики — кладовая полезных ископаемых (34%). Чуть меньше россиян (27%) восхищаются её природными феноменами вроде северных сияний, столько же (27%) подчёркивают важное геополитическое значение. Лишь 12% в первую очередь думают о научных и климатических исследованиях, хотя это один из ключевых факторов освоения региона.

58% опрошенных верят, что современные технологии сделают жизнь в Арктике возможной, хоть и сложной. Треть (33%) считают природные условия по-прежнему экстремальными. Только 9% уверены, что организовать путешествие в регион достаточно просто.

Тем не менее, четверть (25%) респондентов готовы отправится туда с туристическими целями, а ещё столько же (25%) готовы к поездке лишь при наличии комфортной инфраструктуры. 28% точно не рассматривают такую возможность, 3% только недавно стали изучать тему Арктики. Интересно, что 19% признались, что у них появилась идея посетить регион прямо во время прохождения данного опроса.

Главным стимулом для развития Арктики 47% называют инвестиции бизнеса в технологии, треть (30%) — государственные программы поддержки. В популяризацию туризма в регионе верят 16%, а 7% считают, что надо больше рассказывать о нём на телевидении и СМИ.

Приоритетность региона оценивается неоднозначно: 27% называют его ключевым для России, 26% делают акцент на геополитической гонке с другими странами, а 30% считают его второстепенным. Любопытно, что почти каждый десятый (9%) ставит освоение Арктики выше космической программы — неожиданно высокий показатель для «земного» проекта. При этом 8% не понимают, что в ней в принципе важного.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 24 февраля 2025 года, охват составил 126 760 интернет-пользователей.