Умер режиссер Андрей Ермаш

В Москве скончался кинорежиссер Андрей Ермаш. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники.

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68-летний Ермаш почувствовал себя плохо в своей квартире в Гранатном переулке. Его сестра вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось помочь ему.

Ермаш родился 5 марта 1957 года. Он сын бывшего руководителя Госкино СССР Филиппа Ермаша. За свою режиссерскую карьеру успел снять три фильма — новеллу «Возвращение доктора», фантастический боевик «Лунная радуга» и фильм «Конец Вечности». С конца 80-х годов кинодеятель почти не появлялся на публике.

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