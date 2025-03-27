Михалков рассказал, что Зеленский повторяет судьбу Лжедмитрия

Народный артист РФ Никита Михалков провел историческую параллель между президентом Украины Владимиром Зеленским и самозванцем Лжедмитрием I. Соответствующее заявление режиссера прозвучало в эфире его авторского проекта «Бесогон».

© Passion.ru

Как признался кинематографист, украинский лидер рискует повторить судьбу самозванца. Постановщик напомнил, что после свержения Лжедмитрия его указы отменили, а тело подвергли издевательствам: его валяли в грязи, сжигали, а пепел выстрелили из пушки в сторону Польши.

«В нашем случае — в сторону Вашингтона», — поделился режиссер.

Михалков выразил мнение, что подобная участь постигла авантюриста из-за лжи, злоупотребления властью и ощущения безнаказанности. Михалков также процитировал Бориса Пастернака: «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех».

Ранее покинувший РФ актер Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) оскорбил Никиту Михалкова, назвав его «недовеликим».

Также Никита Михалков опроверг сообщения о госпитализации и рассказал про гастроли.