Яна Поплавская прокомментировала смерть ведущего «Времечко»

Яна Поплавская, советская российская актриса и телеведущая, отозвалась на смерть писателя и журналиста Константина Цивилева.

Уход коллеги потряс артистку. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

"Я, честно говоря, в потрясении", - прокомментировала печальное событие Яна Евгеньевна, добавляя, что они с Цивилевым давно не общались - "нереальное количество времени".

"Я уж даже не помню, сколько лет мы не виделись, не слышались", - сказала собеседница портала.

Цивилев, помимо прочего, вел популярную в свое время телепрограмму "Времечко", ведущей которой также была и Поплавская - в 1994-2010 гг.

Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

Цивилев умер утром 24 марта в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. Его тело нашла дочь.

Ранее сегодня канал SHOT уточнял, что причиной смерти ведущего могла стать острая сердечная недостаточность.

Похороны ведущего состоятся 27 марта на Митинском кладбище.