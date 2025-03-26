Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Алиса Селезнёва

Защита обжаловала приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом со ссылкой представителя Савеловского районного суда Москвы сообщает ТАСС.

Защита Блиновской обжаловала ее приговор
© РИА Новости

«Королева марафонов» Елена Блиновская стала фигуранткой уголовного дела весной 2023 года. По версии следователей, она занизила полученные доходы с помощью дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей.

Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ее приговорили к 5 годам колонии.

Сегодня стало известно, что защита Елены Блиновской обжаловала приговор.

«В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на ее обвинительный приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде», - пояснил представитель Савеловского районного суда Москвы.

Блиновская продолжает находиться в СИЗО, так как до рассмотрения апелляции приговор не считается вступившим в силу.

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