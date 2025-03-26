Защита Блиновской обжаловала ее приговор

Защита обжаловала приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом со ссылкой представителя Савеловского районного суда Москвы сообщает ТАСС.

«Королева марафонов» Елена Блиновская стала фигуранткой уголовного дела весной 2023 года. По версии следователей, она занизила полученные доходы с помощью дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей.

Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ее приговорили к 5 годам колонии.

Сегодня стало известно, что защита Елены Блиновской обжаловала приговор.

«В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на ее обвинительный приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде», - пояснил представитель Савеловского районного суда Москвы.

Блиновская продолжает находиться в СИЗО, так как до рассмотрения апелляции приговор не считается вступившим в силу.