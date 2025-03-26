Защита Блиновской обжаловала ее приговор

Защита осуждённой за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств блогера Елены Блиновской обжаловала её приговор.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Савёловский суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на её обвинительный приговор», — сообщили агентству.

Уточняется, что соответствующая жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Ранее Савёловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов.

В беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказался о возможности УДО для Блиновской.