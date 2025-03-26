Известного дирижера экстренно госпитализировали в Москве

Дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, у 96-летнего лауреата государственной премии СССР случился гипертонический криз.

По информации канала, сейчас Минин находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи. Иные подробности не приводятся.

Напомним, что Владимир Минин родился 10 января 1929 года в Санкт-Петербурге. Деятель искусства известен как один из лучших интерпретаторов русской церковной музыки.

Дирижера Жилина госпитализировали в Москве

С 1972 года руководил Московским государственным академическим хором. С 1978 года Минин стал профессором Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), а с 1971 по 1979 год являлся его ректором.