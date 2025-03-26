Михалков предложил не пускать в Россию уехавших артистов

Российский режиссер Никита Михалков выступил против идеи пускать обратно в страну уехавших деятелей культуры. Таким мнением он поделился в интервью газете "Известия".

При этом Михалков отметил, что смысла лишать артистов государственных наград за эмиграцию нет, так как они ничего для них не значат.

"Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя – это плохо", – подчеркнул Михалков.

Ранее режиссер говорил, что уехавшая в 2022 году певица Алла Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Михалков указал, что будет работать с вернувшимися артистами, если увидит, что они изменили свою позицию. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву, которая, со слов Михалкова, поменяла точку зрения.

Михалков обратился к Трампу с предупреждением о Зеленском

Тем временем депутаты Госдумы начали разрабатывать меры, которые могли бы дополнительно ограничить возможность заработка для уехавших из страны артистов и писателей. Речь идет о доходах от распространяемых произведений "беглых" деятелей культуры, которые "продолжают поливать грязью Россию".