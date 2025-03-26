Названо самое одинокое поколение среди россиян

Почти каждый второй россиянин поколения зумеров испытывает одиночество. Об этом, ссылаясь на результаты опроса литературной платформы "Литнет" и приложения для знакомств Mamba, сообщает газета "Известия".

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Эксперты провели опрос среди представителей четырех поколений жителей России: бумеров (родились в 1946-1964 годах), иксов (1964-1980), миллениалов (1981-1996), зумеров (1996-2012).

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Наибольшее количество одиноких оказалось среди зумеров. Так, 43% опрошенных представителей поколения Z чувствуют одиночество каждый день. 18% зумеров ощущают себя подобным образом несколько раз в неделю, 15% - несколько раз в месяц.

15% респондентов редко чувствуют одиночество и лишь 8% никогда его не ощущают. При этом 78% зумеров находят в одиночестве положительные стороны.

По данным экспертов, чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой помогает не испытывать таких ощущений. 23 марта сообщалось, что проведенное OpenAI совместно с Массачусетским технологическим институтом исследование установило связь между активным использованием ChatGPT и чувством одиночества.