Якутия приняла от Чукотки Знамя "Арктической эстафеты Победы"

Вчера на площади Таврата в поселке Черский Нижнеколымского района состоялась торжественная церемония передачи символа Знамени Победы от Чукотки - Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Акция "Арктическая эстафета Победы" - инициатива Национального союза оленеводов России, которая проводится для реализации Указа президента России Владимира Путина "О подготовке и проведении 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Копию Знамени Победы в Якутию привезли из Билибинского района Чукотского автономного округа.

"Эстафета, стартовавшая 17 марта на Чукотке, должна завершиться 16 апреля на Ямале, пройдя четыре арктических региона: Чукотский автономный округ, Республику Саха (Якутия), Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказала зампред правительства Якутии Ольга Балабкина.

Из Билибинского района знамя привезли заместитель главы района Наталья Серегина и участник специальной военной операции, глава города Билибино Михаил Тарасов. Они передали символ Великой Победы главе Нижнеколымского района Ярославу Бандерову и представителям КМНС, проживающим на Нижней Колыме.

Официальная часть акции продолжилась в местном музее истории и культуры народов Севера, где участники посмотрели документальный фильм об оленно-транспортных батальонах в годы Великой Отечественной войны.

После просмотра они отметили, что народы Севера помогали фронту чем могли: сдавали рыбу, мясо, пушнину, собирали денежные средства. Например, на пожертвования членов колхоза "Турваургин" Нижнеколымского района в 1944 году был построен танк "Турваургинец". И это лишь малая толика вклада нижнеколымцев в дело Победы.

В Якутии Знамя должно до 28 марта дойти до Анабарского (долгано-эвенкийского) национального района. Оттуда его отвезут на оленьих упряжках в поселок Попигай Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Кроме того, в рамках акции в городе Якутске возложили цветы к памятнику легендарному снайперу Ивану Кульбертинову, а власти региона встретились с республиканским молодежным советом и активом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.