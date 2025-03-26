Почти 20% россиян воспринимают Арктику как «другую планету»

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, что 42% россиян видят в Арктике в первую очередь важный для страны регион. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Отмечается, что 29% опрошенных ценят её уникальную природу и ресурсы, заявили эксперты.

«При этом 19% продолжают воспринимать Арктику как «другую планету», 6% признаются в недостатке знаний о ней, а для 4% это место действия приключенческих и фантастических сюжетов», — подчёркивается в исследовании.

Как выяснили специалисты, самый популярный образ Арктики — кладовая полезных ископаемых (34%).

«Чуть меньше россиян (27%) восхищаются её природными феноменами вроде северных сияний, столько же (27%) подчёркивают важное геополитическое значение. Лишь 12% в первую очередь думают о научных и климатических исследованиях, хотя это один из ключевых факторов освоения региона», — добавили аналитики.

Согласно опросу, 58% опрошенных верят, что современные технологии сделают жизнь в Арктике возможной, хоть и сложной.

«Треть (33%) считают природные условия по-прежнему экстремальными. Только 9% уверены, что организовать путешествие в регион достаточно просто. Тем не менее четверть (25%) респондентов готовы отправиться туда с туристическими целями, а ещё столько же (25%) готовы к поездке лишь при наличии комфортной инфраструктуры», — пояснили аналитики.

По их словам, 28% точно не рассматривают такую возможность, 3% только недавно стали изучать тему Арктики.

Главным стимулом для развития Арктики 47% называют инвестиции бизнеса в технологии, треть (30%) — государственные программы поддержки, отмечается в опросе.

«Любопытно, что почти каждый десятый (9%) ставит освоение Арктики выше космической программы — неожиданно высокий показатель для «земного» проекта», — заключили в медиахолдинге.

Всего в опросе приняли участие более 126 тыс. респондентов.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что в условиях глобального потепления и выхода США из климатических соглашений Россия занимает более выгодные позиции в Арктике по сравнению с Америкой.