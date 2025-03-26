Как Совет старейшин Кыргызстана развивает связи с Россией

Когда мы говорим "аксакал", то представляем себе седобородого старца с добрым, но строгим взглядом, в котором сосредоточена вся мудрость народа. Именно таким предстал перед нами самый главный аксакал Кыргызстана - председатель Совета старейшин Омурбек Уметалиев.

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В редакцию "РГ" он пришел, чтобы рассказать о планах по сотрудничеству с дагестанским Советом старейшин. И, конечно же, мы не могли не задать гостю несколько вопросов о его жизни.

- Омурбек Асылбекович, издревле совет аксакалов играл весомую роль в принятии самых разных решений - начиная от разрешения открыть военные действия до примирения супругов. А сегодня?

Омурбек Уметалиев: Да, так и есть - старейшины, курултай - их собрание - и принимаемые ими решения имели большое значение. Например, ни одно военное действие не начиналось без одобрения аксакалов. И сейчас мы возвращаемся к пониманию важности этого института.

С подачи президента Садыра Жапарова в республике на законодательном уровне появился новый институт - Народный курултай. На третьем его собрании лидер государства отметил, что он должен стать площадкой для обсуждения таких вопросов, как будущее нашей страны, способность противостоять нынешним сложным вызовам глобализации. Не менее важно и то, что посредством курултая каждый гражданин может внести свой вклад в развитие страны. Садыр Жапаров пообещал, что каждое высказанное на собрании мнение, каждая новая инициатива будут услышаны и обязательно окажут влияние на жизнь страны. И это оказалось не пустым звуком.

Вот забавный пример: на последнем собрании один из наших старейшин во время выступления сделал президенту замечание. Мол, почему, когда я говорю, вы все время что-то пишете на планшете. На что Садыр Жапаров, совершенно не обидевшись на аксакала, ответил, что записывает наставления и пожелания. И могу вам сказать, что многие важные инициативы, озвученные на курултае, уже исполняются.

- Вы находите такой формат общения власти с народом эффективным?

Омурбек Уметалиев: Садыр Жапаров, пожалуй, первый на моей памяти президент Кыргызстана, который принимает решения самостоятельно, мобильно, без бюрократии. Раньше, как правило, первые лица опирались на министров, а он взял все в свои руки. Да, я знаю его уже не первый год. Мы познакомились задолго до его президентства, еще когда его в первый раз выдвинули в депутаты Жогорку Кенеша КР от Иссык-Кульской области.

- Вы общались с его предшественниками на президентском посту?

Омурбек Уметалиев: Всех их знаю, и, конечно, так или иначе общение складывалось. К примеру, с Аскаром Акаевым познакомился еще в ту пору, когда он был президентом Академии наук Киргизской ССР. Я тогда работал в Институте животноводства и ветеринарии. Меня вызвали и поручили отвезти Акаева на симпозиум в Сокулук (село в Чуйской области КР. - Прим. ред.). Приехал я к нему с пятиминутным опозданием и вижу, что он по кругу ходит. Думаю: ну все, оплошал я. Но нет. Оказывается, Аскар Акаевич просто был занят своими мыслями. Сели в машину, отправились в путь. И когдаа мы, общаясь, доехали до Сокулука, у меня возникло ощущение, что я его знаю всю жизнь.

- А прислушивались ли президенты к вашим советам?

Омурбек Уметалиев: Надеюсь, что именно наша активность повлияла на закрытие военной базы США на территории аэропорта "Манас". Американцы, разместившиеся буквально рядом со столицей суверенной республики, на территории главного ее гражданского аэропорта, - это нонсенс! Я лично неоднократно ездил на базу, мы постоянно говорили о недопустимости такого соседства, писали обращения. И, наконец, соглашение было расторгнуто.

И то, что в Канте была открыта российская военная база, тоже в чем-то наша с коллегами заслуга. Мы неоднократно выступали с обращениями о необходимости создания такого объекта. Россия - наш стратегический партнер, друг, союзник еще с XIX века. Россияне охраняли за нас и вместе с нами кыргызские границы. Надеюсь, что наши инициативы и предложения будут реализовываться и в будущем.

- Омурбек Асылбекович, а в чем, собственно говоря, сегодня заключается работа старейшин?

Омурбек Уметалиев: Мы - связующее звено между народом и властью. Да, есть депутаты парламента, но у них свой функционал. Да и не могут они быть постоянно на месте. Мы же - члены совета аксакалов, - можно сказать, работаем круглыми сутками целый год, даже без выходных. Обязательно кто-то есть у нас в приемных. А ведь это очень важно. Приехал, например, человек из дальнего села, а у нас выходной. Нет, так не пойдет. Мы всегда должны быть на месте, обязательно выслушать, постараться принять меры или оказать помощь на своем уровне: связаться с ответственными чиновниками, сделать все, чтобы поддержать обратившегося к нам.

- Раньше старейшины решали даже конфликты в семьях. Как вы относитесь к происходящему сейчас, когда уровень семейного насилия, кажется, просто зашкаливает, появляются социальные сироты?

Омурбек Уметалиев: Когда читаешь новости, порой просто мороз по коже. У нас ведь до войны, когда многие дети остались без семей, и детских домов-то не было! Ну не сдавали кыргызы детей в детдома, а родителей - в дома престарелых. А сейчас что? Про убитых младенцев и женщин мне вообще страшно подумать. Это такой позор для всех нас. Сейчас, к сожалению, молодежь не без помощи разных "идеологических проводников" воспитана так, что порой и не подойдешь с советами или наставлениями. Но мы не опускаем рук и не отчаиваемся. Работаем и с молодыми кыргызстанцами, и с диаспорами, привлекаем всех, кого можно, чтобы исправить положение.

- У вас ведь у самого большая семья?

Омурбек Уметалиев: Пять детей и уже четырнадцать внуков!

Моя радость и гордость. И, конечно, большой опыт в воспитании и взаимодействии с самыми разными возрастными группами, который я использую в работе с молодым поколением. Это не считая того, что я еще и спортсмен! Да, у меня черный пояс 3-го дана карате. Я активно сотрудничаю с Центрально-Азиатской федерацией прикладных видов спорта. Кстати, баатыр Кожомкул - мой двоюродный брат, а я был автором идеи поставить ему памятник, который стоит перед Дворцом спорта в Бишкеке. Но это отдельная история.

- Поделитесь планами сотрудничества с коллегами из Дагестана?

Омурбек Уметалиев: Мы готовимся при поддержке Кыргызско-Российского делового совета подписать меморандум о сотрудничестве. И нашим первым совместным проектом, надеюсь, будет установка бюста Чынгыза Айтматова в Махачкале. Гамзатов и Айтматов очень тепло и близко дружили, и, думаю, уже это должно стать прекрасным поводом для советов старейшин наших стран наладить связь.

Ключевой вопрос

- Это правда, что вы писали письмо президенту РФ Владимиру Путину?

Омурбек Уметалиев: Чистейшая правда. Мы ведь сотрудничаем и с ветеранами - участниками Великой Отечественной войны. И ровно 10 лет назад, перед 70-м юбилеем Победы, мы обратились к российскому президенту с просьбой организовать поездку двоих кыргызстанцев на парад Победы. Я, конечно, не знаю, дошло ли наше послание до Владимира Владимировича, но последовала незамедлительная реакция посла России в Кыргызстане Андрея Крутько. Он организовал поездку ветеранов Топобая Чотбаева (1926 года рождения, воевал в 1943-1945 годах в составе II Украинского фронта) и Алексея Варавина (1921 года рождения, в 1941-1945 годы был разведчиком спецроты) в Москву, на Красную площадь.