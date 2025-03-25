Умерла голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко

Умерла актриса Галина Марченко, которая озвучивала ворону Каркушу в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Марченко было 88 лет. По предварительной информации, она умерла от остановки сердца из-за острой сердечной недостаточности.

Марченко родилась в Москве в 1937 году и окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина. С 1960-го по 1972 год она играла на сцене Центрального детского театра, а в 1975 году стала работать актрисой озвучки в передаче «Спокойной ночи, малыши!». С тех пор она озвучивала разных персонажей, включая Мишутку, Хрюшу и Степашку. В 1997 году она стала постоянным голосом вороны Каркуши.