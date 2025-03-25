В Совфеде забили тревогу из-за уехавших из России айтишников

В России недооценивают проблему отъезда из страны работников сферы IT, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, которые передает РИА Новости, уехавшие специалисты замотивированы на работу за рубежом. Он призвал обратить внимание на проблему и приложить усилия для ее решения.

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У нас сейчас показывают артистов, писателей, псевдополитологов, еще какую-то публику, поуехавшую. Но как-то не говорят о тысячах айтишников. Которые уехали. Которые очень неплохо себя здесь проявляли. Которые являются профессионалами, — сказал Климов.

Ранее рекрутер IT-аутсорсинговой компании ITQuick Елена Куклина заявила, что многие IT-компании больше не могут позволить себе платить ведущим специалистам сверхвысокие зарплаты. По ее словам, 700 тысяч рублей в месяц за Java- или Python-разработчика уровня senior или техлида, например, стали для них неподъемными.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин до этого заявил, что уход с российского рынка иностранных IT-компаний раскрыл некоторые проблемы с отечественным программным обеспечением. Хотя на сегодняшний день российского софта достаточно, стало ясно, что его необходимо выводить на более качественный уровень, отметил он.