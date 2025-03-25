В Петербурге родились монохориальные тройняшки

Монохориальные триамниотические тройни — ситуация, когда близнецы развиваются в одном яйце и являются практическими абсолютными копиями друг друга. Такие явления происходят очень редко, например, в Санкт-Петербурге это произошло в феврале 2025 года, а до этого в феврале 2023 года. В обоих случаях родились девочки.

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У петербурженки Полины 9 февраля на сроке 31 неделя и 6 дней появились три девочки: Маргарита, Александра и Вера. Старшая и самая «крупная» Маргарита родилась практически без проблем, а ее сестрам понадобилась более серьезная помощь медиков.

В детской реанимации обе девочки пробыли девять суток. К моменту выписки через месяц и шесть дней тройняшки почти набрали по килограмму. Медики отметили спокойствие, здравомыслие и ответственность Полины. На выписке ее встречал муж Михаил, а дома ждали два сына, сообщает «Петербургский дневник».

В августе 2023 года более 20 медиков помогли петербурженке родить тройняшек. Счастливые родители — Дарья и Владимир Шкварец — назвали детей Александр, Владимир и Эвелина.