Путин наградил Москалькову орденом

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом она заявила перед тем, как предоставить слово Москальковой во время выступления в Совете Федерации.

«Вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем вас сердечно», — сказала она.

Матвиенко пошутила, что с подобной оценкой от главы государства, доклад Москальковой можно уже не слушать.

Ранее Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Уточняется, что орден спикеру нижней палаты парламента присвоили за добросовестную работу, развитие парламентаризма и вклад в укрепление российской государственности.