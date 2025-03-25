Путин присвоил звания народных артистов РФ Аверину и Михалковой

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ Максиму Аверину и Анне Михалковой. Соответствующий указ появился на портале нормативно-правовых актов.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Аверину Максиму Викторовичу и Михалковой Анне Никитичне», — говорится в тексте.

Помимо них указом Путина звания народных артистов РФ присвоены Марии Абашовой, Елене Бараненко, Владимиру Беркуну, Лидии Вележовой, Александру Олешко и Ефиму Степанову.

Кроме того, по информации РИА Новости, президент России наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» певицу Анну Семенович.