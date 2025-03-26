Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, который через несколько дней готовится выйти из колонии по УДО, предложили неожиданную вакансию.

Как сообщает RT, Ефремову предложена должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики.

Как оказалось, генеральный директор предприятия Юрий Лукьянчиков является поклонником Ефремова и желает оказать ему посильную помощь в устройстве после тюрьмы.

"А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет", - рассуждает Лукьянчиков.

При этом он подчеркнул, что компания не собирается заработать на имени Ефремова, которому при рабочем графике 5/2 готовы предоставить квартиру в Иванове, а также конкурентную зарплату, питание, кабинет, корпоративную связь и служебное авто. Заодно актёра хотят привлечь к работе с детьми в театральном кружке.

Более того - жить в Иванове постоянно Ефремову необязательно, он может работать в Москве и иногда приезжать на фабрику.

Напомним, во время отбывания срока актёр работал на швейном производстве, зарабатывая около 5 тысяч рублей в месяц.

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