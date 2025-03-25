Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Татьяна Лазарева* (внесена в реестр иноагентов Минюстом России) может вернуться в Россию только «в качестве военнопленной». Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Милонова, у Лазаревой* больше нет возможности вернуться в Россию легально. Таким образом он прокомментировал ее видео, которое Лазарева* сделала на фоне украинского флага.

Лазарева* сделала заявление на фоне флага Украины

«Гражданка Лазарева*, оставайтесь там, где вы есть. Умрите в забвении, в бесславии, извиваясь в своих сетях дьявола цвета украинского флага, в которые вы сами себя впутали. Вы больше не наша», — заявил он.

*внесена в реестр иностранных агентов Минюстом России.