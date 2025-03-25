Приставы хотят взыскать с жителя Краснодарского края долг котятами

В Краснодарском крае приставы взыщут с местного бизнесмена долг в размере 300 тысяч рублей котятами. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, в суд с требованием возместить ущерб обратился один из местных жителей. Мужчина сообщил, что хотел завести котят породы каракет — гибрида пустынного кота и домашней кошки. Для этого он обратился к местному жителю, занимающемуся разведением животных данной породы, и перевел ему 300 тысяч рублей. Однако котят взамен он так и не получил.

По итогам проверки счетов местного жителя выяснилось, что бизнесмен уже обнулил свои счета, на его картах было только 15 рублей 69 копеек. Таким образом взыскать с него требуемую сумму было невозможно. В связи с этим пострадавший решил пойти другим путем и попросил забрать долг в котятах, ведь, судя по социальным сетям бизнесмена, он продолжает разводить каракетов.