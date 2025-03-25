Запашный призвал лишать оскорбляющих Россию артистов званий

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил лишать почетных званий и наград артистов, которые негативно высказываются о России. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

На заседании Совета по культуре и искусству Запашный отметил, что многие деятели, покинувшие страну с началом специальной военной операции (СВО), остаются заслуженными и народными артистами Российской Федерации, несмотря на клеветнические высказывания в адрес страны и сограждан.

«Предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград», — заявил Запашный.

Он подчеркнул, что оскорбляющие россиян артисты дискредитируют присвоенные им почетные звания.

Ранее Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале СВО не стали давать никаких комментариев. По его мнению, скоро «молчуны» начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали спецоперацию, однако не хотели делать на этом пиар.