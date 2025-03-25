Запашный призвал лишать оскорбляющих Россию артистов званий

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил лишать почетных званий и наград артистов, которые негативно высказываются о России. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

Запашный призвал лишать оскорбляющих Россию артистов званий
© ТАСС

На заседании Совета по культуре и искусству Запашный отметил, что многие деятели, покинувшие страну с началом специальной военной операции (СВО), остаются заслуженными и народными артистами Российской Федерации, несмотря на клеветнические высказывания в адрес страны и сограждан.

«Предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград», — заявил Запашный.

Он подчеркнул, что оскорбляющие россиян артисты дискредитируют присвоенные им почетные звания.

Ранее Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале СВО не стали давать никаких комментариев. По его мнению, скоро «молчуны» начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали спецоперацию, однако не хотели делать на этом пиар.

Общество
Эдгард Запашный