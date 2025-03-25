Ученые выяснили, что снижает желание сотрудников уволиться с работы

Международная команда ученых выяснила, что оплачиваемый отпуск и гибкий график существенно снижают вероятность увольнения сотрудников. Работа опубликована в журнале International Journal of Manpower (IJM).

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Несмотря на улучшение условий труда и снижение последствий пандемии, текучесть кадров остается серьезной проблемой для компаний. В 2022 году около 4,5 миллионов работников в США уволились по собственному желанию, что продолжило тренд, начавшийся после кризиса 2007 года. Это увеличивает затраты компаний на поиск, обучение и адаптацию новых сотрудников.

В новой работе ученые доказали, что предоставление оплачиваемого отпуска снижает вероятность увольнения на 35% в среднем. Влияние оказалось сильнее для мужчин (41%), чем для женщин (28%). Однако удивительно, что оплачиваемый отпуск не влияет на уровень удовлетворенности работой, а значит, его отсутствие может приводить к уходу даже довольных сотрудников.

«Даже когда сотрудники удовлетворены своей работой, нехватка отпуска может привести к стрессу, выгоранию и ощущению недооцененности. Это подчеркивает, что отпуск — не просто бонус, а важный инструмент удержания персонала», — отметила профессор ЛиЭнн ДеРинь из Флоридского Атлантического университета.

Исследователи подчеркивают, что текучесть кадров не является неизбежной – значительная часть увольнений могла бы быть предотвращена, если бы компании уделяли больше внимания нуждам сотрудников. При этом расходы на отпуска невелики и значительно ниже затрат на найм и обучение новых работников.