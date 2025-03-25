Шахназаров предложил изучать кино в школе

Кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил на заседании совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина изучать кино в школе. Его цитирует НСН.

Путин ответил, что идея ввести кинематограф в школьную программу заслуживает пристального внимания.

Президент добавил, что культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.

Шахназаров выдвигал это предложение еще в 2020 году на форуме «История для будущего. Новый взгляд». Он пояснял, что для показа школьникам может быть собрано порядка 100-150 кинокартин — советских художественных и исторических.