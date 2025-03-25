Лужина назвала справедливым освобождение Ефремова по УДО

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова из колонии. В беседе с aif.ru звезда фильма «Вертикаль» поддержала актера, осужденного за смертельное ДТП.

© Passion.ru

24 марта состоялось заседание, по результатам которого было одобрено ходатайство об УДО Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом. Лариса Лужина не скрывает, что рада освобождению артиста, и сочувствует коллеге, попавшему в «трагическую ситуацию».

«Произошла трагическая ситуация, достаточно сложная, но это никак не оправдывает его. Он виноват. А, с другой стороны, все может в жизни быть… Мне было очень больно за него», — высказалась актриса.

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» назвала «недостатком» и «болезнью» алкоголизм артиста, пойманного за вождением в нетрезвом виде. Лариса Лужина выразила надежду на то, что Михаил Ефремов «сможет взять себя в руки» и пересмотреть взгляды на жизнь. Артистка назвала справедливым освобождение коллеги по УДО, который этого «заслужил».

«Все-таки есть какая-то справедливость. Повторюсь, я понимаю, что он виноват. Но, тем не менее, мне кажется, Миша уже заслужил того, чтобы его освободили. Он уже многое испытал. <…> По-моему, это для него страшный урок», — заявила Лариса Лужина.

В заключение актриса пожелала Михаилу Ефремову, чтобы он забыл все случившееся, «как страшный сон», а также здоровья, «хорошей жизни и работы».

Напомним, в 2020 году артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее мы писали о том, что актер Гоша Куценко не смог сдержать слез, узнав об освобождении Михаила Ефремова по УДО.