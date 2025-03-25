МВД объявило в розыск иноагента Екатерину Шульман*

Lenta.ru

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (*признана Минюстом России иноагентом). Это следует из базы данных ведомства.

МВД объявило в розыск иноагента Екатерину Шульман*
© РИА Новости

Как следует из розыскной карточки Шульман, ее разыскивают по статье уголовного кодекса. Ведомство не уточняет по какой именно статье ведется розыск.

Ранее сообщалось, что у Екатерины Шульман есть задолженность по штрафу за нарушение деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

В апреле 2022 года политолога внесли в список иноагентов. Она пыталась обжаловать решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы отказал убрать ее из списка.

Общество
Минюст России