Стала известна цена белоснежного гроба Ларисы Голубкиной

Актрисе Ларисе Голубкиной выбрали не самый дорогой, но красивый гроб. Об этом в разговоре с URA.RU заявила основатель похоронного бюро Екатерина Костылева.

«Модель похожа на «Канадца» в американском стиле. Стоимость таких моделей порядка 250 тысяч рублей», — сказала основатель похоронного бюро «Благо» из Самары.

Белоснежный гроб актрисы, восхитивший многих неравнодушных, на самом деле не является чем-то уникальным. Екатерина Костылева поясняет: это так называемая «женская» модель. Но, конечно, внимание привлекает.

С актрисой Ларисой Голубкиной простились 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронили вдову актера Андрея Миронова на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти актрисы стал рак крови третьей степени. Последние месяцы жизни Голубкина жаловалась на плохое самочувствие. Не помогали и обезболивающие. Минувшей осенью ей был присвоен паллиативный статус. Лариса Ивановна ушла из жизни в возрасте 85 лет, через 13 дней после своего дня рождения.