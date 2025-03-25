30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

В астраханском заказнике «Степной» удалось заснять крупное скопление краснокнижных сайгаков. Как сообщили в пресс-службе заказника во «ВКонтакте», редкие животные были замечены как вблизи кордона, так и у наблюдательной вышки.

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С 22 по 25 марта государственные инспекторы зафиксировали на территории заказника более 30 тысяч сайгаков. Большая часть животных сосредоточилась в центральной зоне охраны, однако некоторые стада подошли к кордону и спокойно паслись вблизи наблюдательной точки.

Ранее, с 10 по 17 марта, сотрудники заказника уже сообщали о массовой миграции сайгаков, оценив численность стада в 30 тысяч особей. «Это зрелище впечатляет и захватывает дух!» — отметили в охраняемой природной территории. Кроме этого, заказник выложил видео, на котором можно увидеть огромное стадо из тысяч редких животных, пересекающих степь.

Еще несколько лет назад численность сайгаков в Северо-Западном Прикаспии была на критически низком уровне. Однако благодаря природоохранным мерам ситуация улучшилась: в 2024 году популяция этих редких реликтовых антилоп увеличилась до 26 тысяч особей. Эксперты связывают такой прогресс с комплексными усилиями по охране и восстановлению экосистемы региона. Работа по восстановлению популяции сайгаков ведется в заказнике «Степной» с 2000 года, когда их численность составляла всего 2,5 тысячи особей.

Ранее в Сочи зафиксировали возвращение исчезнувшего вида. Уточнялось, что в прибрежные воды Черного моря вернулись морские блюдечки — редкие моллюски, которые были широко распространены в акватории Сочи в 1960-е годы.