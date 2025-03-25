Известный журналист высказался о покинувших страну россиянах

К россиянам, покидавшим страну и решившим вернуться, соотечественники будут относиться не так, как относились раньше. Такое мнение в беседе с проектом Metametrica выразил известный журналист и телеведущий Армен Гаспарян.

Рассуждая о возможном возвращении в Россию тех, кто уезжал из страны, журналист отметил, что тех, против кого завели уголовные дела, по прибытии в страну привлекут к ответственности.

Вместе с тем он указал, что некоторые россияне уезжали из-за личных опасений, но не высказывались о России в негативном ключе. По мнению Гаспаряна, они проявили малодушие.

«Они же интернетом обладают, они понимают, что это общество, оно другое. И как раньше на тебя уже не посмотрят. Тебе ничего не скажут, просто к тебе отношение [после возвращения] будет другое», — подчеркнул он.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об артистах, покинувших страну. Лебедев отметил, что они имеют право вернуться в Россию.