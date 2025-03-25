Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Если решение суда не обжалуют, то артист покинет колонию уже 9 апреля, заявил его адвокат. После освобождения Ефремову придется раз в месяц являться на учет. А в случае нарушения актером общественного порядка, УДО могут отменить, и он снова вернется за решетку. Кроме того, в течение трех лет Ефремов не сможет садиться за руль.

Все по закону. В местах заключения актер вел себя нормально. Он, как принято говорить, встал на путь исправления, соответственно у суда не было оснований его более задерживать. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий также ответил на вопрос о том, искупил ли Ефремов свою вину за смертельное ДТП.

«Решение суда соответствует закону, а в какой мере справедлив сам закон – это отдельный вопрос», - ответил он.

Говоря о трудовых перспективах Ефремова, Вассерман выразил мнение, что в профессиональном сообществе к актеру в дальнейшем будут относиться с сочувствием.

«Учитывая, что наши тошнотворческие деятели очень любят держать фигу в кармане и время от времени ее слегка высовывать и показывать остальным гражданам, скорее всего, его будут привлекать [к актерской работе] – даже больше прежнего», - считает депутат.

Юрист ранее рассказал, какая опасность ждет Ефремова после УДО.