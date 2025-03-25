Минздрав объяснил, почему житель Челябинска «забеременел»

Житель Челябинска, который оказался «беременным» по анализам, проходил обследование на онкологические заболевание. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области, пациенту провели исследования, которые часто проводят женщинам в положении, а итог пришел также на стандартном в этих случаях бланке.

Ранее местные СМИ со ссылкой на жительницу Челябинска сообщили, что ее супруг сдал анализ крови в поликлинике, а после получил странный результат на портале госуслуг. В заключении было указано, что «обследование связано с беременностью».

В ведомстве рассказали, что в рамках комплексного заболевания были проведены анализы на гормон ХГЧ и альфа-фетопротеин. Они используются как в диагностике онкологических заболеваний, так и при выявлении беременности.

«Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — добавила представитель.

Пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, дал согласие на процедуру, а супруге мужчины уже предоставили необходимые разъяснения о причинах назначения данного вида исследований.