В Новокузнецке ввели режим экстраординарной ситуации из-за бродячих собак

Режим экстраординарной ситуации введен на территории Новокузнецка Кемеровской области из-за большого количество обращений жителей в медучреждения с укусами животных. Об этом сообщили в городской администрации.

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Распоряжение, подписанное председателем правительства региона Андреем Пановым, о введении режима экстраординарной ситуации в пяти из шести районов Новокузнецка опубликовано 25 марта. Установленный срок - три месяца.

"В связи с большим количеством заявок на отлов животных, участившимися случаями обращения жителей в медучреждения с укусами животных и для обеспечения безопасности жителей города правительством Кузбасса принято распоряжение "О введении режима экстраординарной ситуации на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса", - прокомментировали в администрации города.

Ранее в Кемеровской области разрешили умерщвление агрессивных бездомных животных или неизлечимо больных животных в приютах. Принятый закон позволяет муниципалитетам усыплять безнадзорных животных в двух случаях: они нападали на людей или проявляли немотивированную агрессию. Также можно усыплять неизлечимо больных или травмированных животных, или носителей возбудителя опасной болезни.