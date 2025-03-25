В Петербурге появится памятник бойцам СВО

В Санкт-Петербурге собираются установить новый памятник, который станет символом благодарности солдатам, участвующим в спецоперации по освобождению территорий. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале.

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По словам Бельского, в городе ожидается появление скульптуры воина с ребенком на руках. Данная композиция символизирует защиту и надежду на мирное будущее. Особенностью монумента станет его пьедестал, выполненный из керамических цветов, каждый из которых будут изготавливать жители города.

К работе над скульптурой привлечена известная художница Валерия Лошак, которая ранее успешно реализовала ряд уникальных проектов в сфере монументальной живописи и скульптуры. Проект станет совместным творческим начинанием, в котором смогут участвовать все желающие. С 31 марта члены творческой группы начнут регулярно выезжать в разные районы города, чтобы каждый мог внести свой вклад в создание монумента.