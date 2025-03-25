Малахов, Миронова, Алентова: кто пришел проститься с Голубкиной

Газета.Ru
Slide 1 of 32
Андрей Малахов, Мария Миронова и Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
1/26
Андрей Малахов, Мария Миронова и Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Агентство «Москва»/РИА Новости
Актриса Екатерина Стриженова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
2/26
Актриса Екатерина Стриженова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Актер Александр Стриженов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
3/26
Актер Александр Стриженов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
4/26
Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
5/26
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
6/26
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
7/26
Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Актер Сергей Колесников на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
8/26
Актер Сергей Колесников на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
9/26
Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
10/26
Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Участницы церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
11/26
Участницы церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Искусствовед Наталья Сопова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
12/26
Искусствовед Наталья Сопова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участница церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
13/26
Участница церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Режиссер Ольга Субботина на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
14/26
Режиссер Ольга Субботина на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
15/26
Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Директор организации «АКАДЕМИЯ КИД» Антон Собянин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
16/26
Директор организации «АКАДЕМИЯ КИД» Антон Собянин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
17/26
Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
18/26
Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Актриса, режиссер Татьяна Константинова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
19/26
Актриса, режиссер Татьяна Константинова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
20/26
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Народная артистка России Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
21/26
Народная артистка России Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участница церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
22/26
Участница церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
23/26
Участники церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Актер Роман Богданов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
24/26
Актер Роман Богданов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
25/26
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года
26/26
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, 25 марта 2025 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве прошло прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Актрису провожали в последний путь в Храме святителя Николая на Трех Горах.

Проститься с Голубкиной пришли замминистра обороны Александр Фомин, артисты ЦАТРА, телеведущий Андрей Малахов, Мария Миронова, Вера Алентова, Людмила Максакова, Екатерина и Андрей Стриженовы, а также друзья и коллеги актрисы.

Венки на церемонию прощания прислали департамент культуры Минобороны РФ, министр обороны Андрей Белоусов, Следственный комитет и другие.

Лариса Голубкина дебютировала в кино в роли Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», еще будучи студенткой ГИТИС. Это роль мгновенно сделала ее популярной в Советском Союзе и обеспечила успешную карьеру. Актриса сыграла еще во множестве фильмов и сериалов, а также работала телеведущей и служила в театре. Среди самых знаковых ее работ — роли в «Сказке о царе Салтане», а также картинах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

В 1977 году Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила в браке вплоть до его смерти. Дочь актрисы от предыдущих отношений Миронов воспитывал как родную. Впоследствии Мария Голубкина заявила, что именно актер является ее биологическим отцом.

Последние несколько лет Лариса Голубкина боролась с болезнью. По данным СМИ, у артистки был рак крови третей стадии. Она прошла курс химиотерапии, но он не дал результатов. В последние месяцы актриса практически не вставала с кровати, сильно потеряла в весе и жаловалась на сильные боли.

Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.