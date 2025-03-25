Забывший о покупке лотерейных билетов москвич стал мультимиллионером

Предприниматель из Москвы вспомнил о том, что купил 100 билетов лотереи «Великолепная 8» только после того, как ему сообщили о выигрыше почти 12 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе бренда «Национальная лотерея» уточнили, что стоимость одного билета была 80 рублей. А выигрыш составил 11 890 522 рублей.

Сам миллионер отметил, что был на работе, когда получил СМС-сообщение на телефон о крупном выигрыше в лотерею.

«Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение», - заявил Александр, рассказав, что жена не сразу поверила в такую удачу, а вот мама очень обрадовалась.

На выигранные деньги Александр с женой планируют купить жилье.

«Сейчас купим квартиру, мы и так собирались ее покупать, но сейчас быстрее будет», - отметил он.

Ранее житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 миллионов рублей в лотерее «Столото». Счастливым стал билет игры «Охота», на который победитель потратил 150 рублей.