Названа поджидающая Ефремова опасность

Юрист Илья Ремесло прокомментировал условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова. По его словам, у артиста нет права на ошибку после выхода на свободу. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

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Он подчеркнул, что диагноз Ефремова, на который указывала его защита по время прошения об УДО, является распространенной практикой. По словам юриста, среди тех, кто просит об УДО, нет особо здоровых людей.

Ремесло считает, что актер попал в число "счастливчиков", которым повезло выйти по УДО.

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При этом он отметил, что теперь Ефремову необходимо более ответственно относиться к своему образу жизни, потому что даже малейший административный проступок повлечет серьезные последствия.

"Самое главное, чтобы он действительно не начал снова пить. Вот это главная опасность", — заявил Ремесло.

Он также добавил, что если человек вышел на свободу по УДО и совершил административное нарушение, то это является основанием для того, чтобы инспекция могла подать иск в суд на то, чтобы вернуть Ефремова в тюрьму.