Протоиерей рассказал о последствиях, если покойного не будут отпевать

Протоиерей Олихов рассказал о последствиях, если покойного не будут отпевать
Церковные традиции включают обряд отпевания, во время которого произносятся молитвы о прощении грехов усопшего и его упокоении. Название обряд берет от того, что часть этих молитв поется. Протоиерей Дмитрий Олихов объяснил, что будет, если над покойным не станут проводить этот обряд.
Священники считают очень важным проведение отпевания для каждого православного христианина. Тем не менее, по статистике, данный обряд проводится только в 30 процентах случаев. Некрещеных людей, отказавшихся при жизни от церковных обрядов, и самоубийц, не отпевают.
Существует практика заочного отпевания, при котором обряд проводится без присутствия тела покойного. По мнению протоиерея Димитрия Олихова, это явление относится к наследию советского периода и должно быть искоренено, так как не соответствует каноническим нормам православной церкви, сообщает Aif.ru.
Религиозная культура включает большое количество обрядов, которые продолжаются даже после кончины. Некоторые верующие задаются вопросом: насколько важно проводить отпевание.
Святой отец Владимир Шамонин рассказал, что православным христианам стоит отказаться от осуждения других людей и научиться прощать, тогда они обеспечат себе путь в рай.