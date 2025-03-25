Протоиерей рассказал о последствиях, если покойного не будут отпевать

Церковные традиции включают обряд отпевания, во время которого произносятся молитвы о прощении грехов усопшего и его упокоении. Название обряд берет от того, что часть этих молитв поется. Протоиерей Дмитрий Олихов объяснил, что будет, если над покойным не станут проводить этот обряд.

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Священники считают очень важным проведение отпевания для каждого православного христианина. Тем не менее, по статистике, данный обряд проводится только в 30 процентах случаев. Некрещеных людей, отказавшихся при жизни от церковных обрядов, и самоубийц, не отпевают.

Существует практика заочного отпевания, при котором обряд проводится без присутствия тела покойного. По мнению протоиерея Димитрия Олихова, это явление относится к наследию советского периода и должно быть искоренено, так как не соответствует каноническим нормам православной церкви, сообщает Aif.ru.

Религиозная культура включает большое количество обрядов, которые продолжаются даже после кончины. Некоторые верующие задаются вопросом: насколько важно проводить отпевание.

Святой отец Владимир Шамонин рассказал, что православным христианам стоит отказаться от осуждения других людей и научиться прощать, тогда они обеспечат себе путь в рай.