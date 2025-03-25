Милонов пригрозил закрыть популярное реалити-шоу

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть шоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16»). Об этом сообщает ТВЦ.

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По мнению парламентария, подростки, для которых снимают выпуски передачи, в действительности их не смотрят.

«Шоу для педофилов, кому нравятся беременные 16-летние», — сказал депутат.

Напомним, что шоу «Мама в 16» выходит на телеканале «Ю». Оно рассказывает о жизни девочек-подростков, которые столкнулись с ранней беременностью. Является адаптацией американского реалити-шоу «16 and Pregnant», которое выходило на канале MTV.

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Ранее Милонов призвал работодателей понизить зарплату сотрудникам, которые пристрастились к спиртному и приходят на работу с похмелья. При этом им следует премировать тех, кто вовсе отказывается от спиртного — по мнению депутата, это поможет в борьбе с алкоголизмом.