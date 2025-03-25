Сегодня в храме Святителя Николая на Трех горах попрощались с актрисой Ларисой Голубкиной. Она скончалась от продолжительной болезни. Желающие могли прийти в церковь, где проходило отпевание. После окончания церковной процедуры Ларису Голубкину должны были вынести из храма и погрузить в катафалк. Предполагалось, что следом за ней проследует дочь. Затем все сядут по машинам и поедут на Троекуровское кладбище. Однако процессия оказалась нарушена.

© Ульяна Калашникова

Дело в том, что после выноса закрытого гроба под звук колоколов из храма вышла Мария, однако пройти за гробом она не смогла: дорогу преградили многочисленные журналисты, которые, видимо, решили, что раз гроб погрузили в машину, то все закончилось. Фотографы кинулись снимать Голубкину крупным планом.

Изменившаяся Вера Алентова пришла проститься с Голубкиной

Увидев столпотворение на пути к гробу, актриса молча развернулась и скрылась в храме. Получается, что траурная процессия оказалась прервана любителями сделать жареные фото. Мария не стала реагировать эмоционально, она быстро проследовала к другому выходу. Присутствующие гости, конечно, были в шоке от увиденного и поразились стойкости Голубкиной, которая не стала делать из случившегося скандал. Сейчас на Троекуровском кладбище начинаются похороны Ларисы Голубкиной, но журналистов туда не пустят.