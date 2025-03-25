Москалькова: обсуждается возвращение еще 72 жителей Курской области с территории Украины

На территории Украины до сих пор находятся 72 жителя Курской области, которых украинские военные вывезли в город Сумы еще до наступления российских войск. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что идут переговоры о возвращении этих людей на родину

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Напомним, ранее стало известно, что украинские военные принудительно вывезли более 100 гражданских из приграничных районов Курской области. В ходе двух спецопераций удалось вернуть 79 человек, но 72 до сих пор остаются на территории Украины. Переговоры об их возвращении уже ведутся. Москалькова выразила надежду, что вопрос удастся решить в ближайшее время.

В начале марта 33 жителя Курской области смогли вернуться с Украины. На прошлой неделе речь шла о 76 курянах, находящихся в Сумах. Часть из них уже вернулась, но десятки людей все еще ждут помощи.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска могут полностью освободить Курскую область уже к концу этой недели. Однако вопрос возвращения гражданских остается приоритетным. Российские власти продолжают дипломатические и гуманитарные усилия по возвращению оставшихся курян. Москалькова подчеркнула, что работа ведется в тесном взаимодействии с Минобороны и МИД.